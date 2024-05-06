Польский судья обратился к Лукашенко с просьбой защитить его Польский судья Шмидт попросил у Лукашенко политического убежища в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

К президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратился судья административного суда Варшавы Томаш Шмидт, попросивший предоставить ему политическое убежище на территории республики, передает ТАСС. Он добавил, что опасается уголовного преследования на родине, а также расправы западных спецслужб, которые замаскируют его убийство под несчастный случай.

Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту господину Александру Лукашенко. Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить охрану, опеку господина президента и в целом Белоруссии, — сказал он.

По словам судьи, его возращение в Польшу сейчас невозможно — он имел доступ к секретным документам и опасается, что на родине на него возбудят уголовное дело по сфабрикованным уликам вплоть до обвинения в госизмене и шпионаже. Шмидт также подчеркнул, что опасается за свою жизнь, поскольку американские и британские спецслужбы устраняют неугодных под видом автокатастроф и самоубийств.

Если я хочу жить, то для меня возвращение является невозможным, — заключил он.

Ранее в Мексике объявили о разрыве дипломатических отношений с Эквадором в связи со штурмом посольства страны. Отмечается, что эквадорские полицейские силой ворвались в здание для задержания бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, которому мексиканская сторона предоставила политическое убежище.