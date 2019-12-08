Суд в Польше решил оставить с родителями пятерых российских детей, которых у них хотели отобрать в Дании.
По словам адвоката Бабкена Ханзадяна, чеченская семья на протяжении многих лет жила и работала в Дании. В конце 2017 года между супругами Залиной Адзиевой и Артуром Домбаевым произошёл конфликт, в результате которого женщина решила подать на развод. После этого их пятеро детей заинтересовали датские соцслужбы.
Летом административный орган по делам детей и молодёжи, не лишая супругов родительских прав, решил разместить детей в три отдельные приёмные семьи.
Родители детей не могли с этим смириться, поэтому они решили выехать из Дании, — рассказал правозащитник.
Мать планировала добраться в Чечню через Польшу, однако власти Дании поместили детей в информационную систему шенгенской зоны как пропавших. В итоге женщину задержали, а детей передали в приёмные семьи.
Адвокат оспорил данное решение и потребовал воссоединить семью.
Районный суд в Бяла-Подляске постановил, что дети останутся под опекой родителей. Родительские права восстановлены полностью, — уточнил Ханзадян.
Он подчеркнул, что польский суд в очередной раз поддержал семью и её основные права,
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