https://static.news.ru/photo/e6ff2ec8-19a4-11ea-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Польше решил оставить с родителями пятерых российских детей, которых у них хотели отобрать в Дании.

По словам адвоката Бабкена Ханзадяна, чеченская семья на протяжении многих лет жила и работала в Дании. В конце 2017 года между супругами Залиной Адзиевой и Артуром Домбаевым произошёл конфликт, в результате которого женщина решила подать на развод. После этого их пятеро детей заинтересовали датские соцслужбы.

Летом административный орган по делам детей и молодёжи, не лишая супругов родительских прав, решил разместить детей в три отдельные приёмные семьи.

Родители детей не могли с этим смириться, поэтому они решили выехать из Дании, — рассказал правозащитник.

Мать планировала добраться в Чечню через Польшу, однако власти Дании поместили детей в информационную систему шенгенской зоны как пропавших. В итоге женщину задержали, а детей передали в приёмные семьи.

Адвокат оспорил данное решение и потребовал воссоединить семью.

Районный суд в Бяла-Подляске постановил, что дети останутся под опекой родителей. Родительские права восстановлены полностью, — уточнил Ханзадян.

Он подчеркнул, что польский суд в очередной раз поддержал семью и её основные права, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самарской области начался суд по делу пожилой женщины, у которой отобрали внуков. Причина заключается в её судимости 20-летней давности.