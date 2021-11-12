Польский солдат погиб на границе с Белоруссией. Причиной трагедии стал несчастный случай. Об этом сообщает командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

Предварительно установлено, что произошёл выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата, — цитирует сообщение польского командования РИА Новости.

Командование бригады подчёркивает, что «третьи лица» в происшествии не участвовали.

В настоящее время военная жандармерия и прокуратура Белостока проводят разбирательство.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы.