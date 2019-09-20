https://static.news.ru/photo/ce43576c-dba4-11e9-bb11-fa163e074e61_660.jpg Член сената Польши Ян Рулевски Фото: Slawomir Kaminski/ Agencja Gazeta/Reuters

Член сената Польши Ян Рулевски заявил, что антироссийские санкции должны быть отменены.

Конечно, санкции, они не записаны ни в каких трактатах. Наверное, будут снесены эти санкции. Я думаю, что это надо сделать, — отметил политик в интервью RNS .

При этом он признался, что польское правительство идёт по пути, которого придерживается Европейский союз. По его словам, в Польше выступают против создания «новых границ».

Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении Москвы до тех пор, «пока не будет мира». Политик назвал ограничительные меры мощным и действенным оружием дипломатии.