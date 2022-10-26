Польский сенат признал власти России «террористическим режимом»

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Польский сенат принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». Данные обнародованы на портале верхней палаты парламента страны. В голосовании поучаствовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ, передает ТАСС.

Также сенат призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, — пишет агентство.

Кроме того, в сенате поблагодарили как народ Польши, так и официальную Варшаву за поддержку и помощь украинским беженцам.

Принятая резолюция является ненормативной формой выражения мнения парламента о текущих событиях, она ни к чему не обязывает.

Ранее депутат сейма и экс-замглавы МИД Польши Павел Коваль сказал, что страны Запада прекратят поддержку Киева после того, как в домах их граждан упадет температура. По его словам, боевые действия на территории Украины до сих пор продолжаются только потому, что западные государства оказывают поддержку властям страны.