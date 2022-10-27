Хакеры атаковали польский сенат после антироссийской резолюции Спикер Гродский: сенат Польши подвергся хакерской атаке после антироссийской резолюции

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Серверы сената Польши атаковали хакеры после принятия антироссийской резолюции, сообщил спикер верхней палаты парламента Томаш Гродский. По его словам, штатные IT-специалисты выяснили, что Dos-атака длилась около 40 минут, передает польская радиостанция RMF FM. При этом Гродский отметил, что польские власти не установили виновных.

В течение 40 минут идет сильная хакерская атака на наши серверы. Я не знаю, является ли это последствием нашей вчерашней резолюции о признании властей РФ террористическим режимом или это просто совпадение, — заявил Гродский.

Журналисты RMF FM выяснили, что в произошедшем якобы виноваты российские хакеры.

Как неофициально выяснил журналист RMF FM, большинство подключений происходит из-за нашей восточной границы, — сказано в сообщении.

Ранее польский сенат принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». Данные обнародованы на портале верхней палаты парламента страны. В голосовании поучаствовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ.