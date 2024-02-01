Польский премьер заявил об усталости от Орбана Премьер Польши Туск: ЕС устал от Орбана

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Евросоюз устал от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, но не от помощи Украине, заявил глава правительства Польши Дональд Туск на полях экстренного саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, которые приводит ТАСС, Будапешт должен окончательно определиться, на чьей он стороне в украинском конфликте. Туск убежден, что в этом вопросе «есть только черное и белое».

Нет усталости от Украины. Есть усталость от Орбана, — приводит агентство слова Туска.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС пока не могут уговорить Венгрию одобрить помощь Киеву на €50 млрд. Переговоры о выделении средств на экстренном саммите ЕС 1 февраля характеризуют как сложные. При этом отмечается, что европейские политики заметили «какое-то движение со стороны Венгрии» относительно этого вопроса.

Между тем премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объяснил, что средства, которые планируется передать Киеву, пойдут «на оружие и выплаты учителям». По его словам, саммит ЕС 1 февраля должен обеспечить компромисс всех 27 стран объединения по этому вопросу.

До этого газета Financial Times писала, что Еврокомиссия ради этого готова пойти на уступки Венгрии по некоторым позициям. Например, Брюссель может предоставить Будапешту возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета.