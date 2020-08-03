Польский премьер заявил об отсутствии в стране антироссийских настроений

https://static.news.ru/photo/28f9d394-d603-11ea-bf52-fa163e074e61_660.jpg Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки считает, что в стране нет «жёстких антироссийских настроений», но Варшаве не нравятся некоторые российские проекты.

Одним из таких проектов политик назвал строительство «Северного потока — 2». По его мнению, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать «оружие для Путина».

Я бы не сказал, что у нас в Польше сильная антироссийская риторика. Однако есть вопросы, которые нам не нравятся, например, Nord Stream 2, — цитирует Моравецки Biznes Alert.

Также он объяснил, почему Варшава критикует Германию: хотя в правящей партии есть разные фракции, в которых существуют разные мнения об отношениях с ФРГ, однако Польша не будет мириться с «Северным потоком — 2», подчеркнул политик.

Если господин Путин отключит Украину от поставок газа в Западную Европу, он сможет делать то, что хочет. Вот почему Nord Stream и Nord Stream 2 так опасны для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию, — заявил Моравецки.

Как писал NEWS.ru ранее, польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.