Польский премьер нарвался на критику после слов о ЧВК «Вагнер» на границе Военкор Котенок назвал наигранными слова Моравецкого о выдвижении ЧВК «Вагнер» к Польше

Фото: Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Снижение русофобских настроений в Польше могло подтолкнуть местные власти к новой попытке нагнетания обстановки, сообщил военкор Юрий Котенок. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о якобы выдвинувшихся в сторону Сувалкского коридора бойцах ЧВК «Вагнер». Журналист назвал такой выпад слишком наигранным.

Истерит пан Матеуш слишком наигранно. Сувалкский коридор — 100 км. Но занять его достаточно сложно — рельеф местности с озерами и болотами не дает вести быстрые наступательные действия, — объяснил военкор.

Он напомнил, что польская армия насчитывает 150 тысяч солдат. На территории республики также размещен вооруженный контингент НАТО. Более того, расположение коридора позволяет странам Альянса активно применять возможности флота, в том числе и морскую авиацию.

Получается, что Моравецкий откровенно врет польским избирателям ради личных политических выгод и преференций своих хозяев из Вашингтона и Лондона, — заключил Котенок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского перешейка в районе Гродно. На этом фоне стало известно о решении польского командования разместить снайперов на границе с Белоруссией.