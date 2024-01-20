Польский политик обругал Варшаву, продвигающую «ядерный армагеддон» с РФ Сволкень: Польша продвигает ядерную войну с Россией

Фото: МО РФ

Власти Польши отрицают факты и продвигают ядерную войну, «ядерный армагеддон» с Россией, заявил политик Олаф Сволкень в статье для Myśl Polska. По его словам, Варшава не желает принимать тот факт, что у Москвы были причины начать специальную военную операцию.

А вместо этого власти страны продвигают «абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости «войны до победы» и «победы над Россией», высказался автор. Польское руководство, подчеркнул политик, предпочитает поддаваться иррациональной русофобии.

Польская армия ранее сообщила, что неопознанный воздушный объект вошел в пространство страны со стороны Украины. Цель сопровождалась системами противовоздушной обороны, но затем пропала с радаров. Власти сообщили, что объект был российским, однако доказательств не привели.

После этого член Совета безопасности и обороны Польши генерал Роман Полько уточнил, что Россия «сознательно» обстреливает территорию Украины рядом с польской границей. Он назвал нарушение воздушного пространства страны провокационными действиями якобы со стороны РФ. По его мнению, таким образом Москва пытается «дестабилизировать или спровоцировать» Варшаву.

Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что многие жители Западной Украины хотят, чтобы данная территория вернулась Польше, Румынии или Венгрии. Российский лидер уточнил, что в Варшаве «спят и видят» возвращение этих земель.