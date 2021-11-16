Польский полицейский получил перелом черепа на границе с Белоруссией

Сотрудник польской полиции серьёзно пострадал в результате атаки мигрантов на границе с Белоруссией. Предполагается, что он получил перелом костей черепа, сообщается в Twitter полиции Польши.

Один из полицейских получил довольно тяжелые ранения <...>. Предположительно, после удара предметом произошел перелом костей черепа, — говорится в тексте.

В полиции добавили, что пострадавшего силовика везут на скорой помощи в больницу.

В другом сообщении полиция обвинила белорусские спецслужбы в том, что они вооружили мигрантов «гранатами», которыми те забросали польских силовиков.

Ранее сообщалось, что около сотни мигрантов начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в охраняющих границу полицейских на польской стороне. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.