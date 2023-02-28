Польский пенсионер предстал перед судом за поддержку Путина в соцсетях

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Пенсионер из польского города Легница Хенрик Микетын предстал перед судом за слова о президенте России Владимире Путине, передает EADaily. Общаясь в Facebook (деятельность в РФ запрещена), 70-летний мужчина публично восхвалял проведение спецоперации России на Украине, сообщила пресс-секретарь Легницкой районной прокуратуры Лидия Ткачишина. После высказывания своего мнения насчет украинского конфликта, Микетын получил донос в Агентство внутренней безопасности Польши.

На суде пенсионер заявил, что Польша не является демократическим государством, если ему приходится судиться за выражение собственных взглядов. Он добавил, что устраивая подобные судебные процессы власти пытаются запугать общество. Также он подчеркнул, что польское правительство действует против интересов народа страны.

Это пощечина за выражение взглядов, на которые я имел бы право в демократическом государстве. Вот почему Польша не является демократическим государством. Они, вероятно, думают, что напугают всё общество, поступив так со мной. Но общество, я думаю, становится менее самодовольным в отношении поведения правительства, которое действует против интересов польского народа, — сказал Микетын.

Президент Польши Анджей Дуда ранее оговорился, произнося речь перед выступлением лидера США Джо Байдена в Варшаве. Он поблагодарил российских солдат за героизм вместо украинских. Видео с оговоркой Дуды активно распространяется в польском сегменте социальных сетей.