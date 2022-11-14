Польский наемник погиб на Украине Onet: польский наемник погиб в ходе разведки на границе Харьковской области и ЛНР

Фото: Sgt. Agustin Montanez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский наемник, вступивший в ряды ВСУ после начала спецоперации на Украине, 10 ноября погиб на границе Харьковской области и ЛНР, сообщает Onet. По информации издания, погибший входил в состав Иностранного легиона и участвовал в разведывательных операциях украинских войск.

Как сообщает Onet, в день смерти наемник с однополчанами проводил разведку территории. В этот момент по ним открыли огонь из танка. Поляк получил ранение и вскоре скончался при транспортировке в медпункт. По данным издания, ранение также получил еще один гражданин Польши.

По информации издания, погибший был родом из Гданьска. Его товарищи отметили, что он имел богатый фронтовой опыт. Он стал третьим гражданином Польши, погибшим в ходе конфликта на Украине.

Как сообщает Onet, на границу Харьковской области и ЛНР в скором времени отправят еще около десяти польских наемников.

Ранее стало известно, что на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ наемник из Великобритании Саймон Лингард. Он стал третьим британским наемником, погибшим в ходе СВО за все время. Украинские военные предложили свою помощь в доставке тела на родину боевика.