Польский министр видел на Украине британский спецназ Declassified UK: польский министр встречал на Украине британский спецназ

Фото: army.mod.uk

Один из польских министров, передвигаясь по Украине в марте 2022 года, встречался с британским спецназом, сообщает Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича. Рассказ об этой случайной встрече тот привел в своей книге «Польша в войне».

Издание отмечает, что чиновник из Польши в марте 2022 года передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром. Пройдя последний украинский блокпост, он столкнулся с британским спецназом. Бойцы были в униформе и с оружием.

Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами, — говорится в книге Парафьяновича.

По словам журналиста, его собеседник также упоминал спецназовцев из Польши, присутствовавших на Украине с начала конфликта.

В первый же день военных действий мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся [польские] коммандос — из Люблинецкого военного диверсионного отряда, — сказал он.

В Минобороны Великобритании отказались комментировать информацию о своем спецназе, назвав такую реакцию давней политикой при сообщениях о силах специального назначения.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции под Горловкой силами иностранных наемников. В украинские подразделения прибыло несколько десятков иностранцев, рассказал он.