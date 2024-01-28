Польский министр призвал ЕС защитить фермеров от Украины Глава Минсельхоза Польши Секерский: ЕС должен защитить фермеров от Украины

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмена пошлин на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС наносит ущерб фермерам Польши, заявил министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский, сообщает портал wPolityce. Он призвал принять меры, направленные на защиту европейских рынков от украинской продукции.

Введенная в 2022 году либерализация торговли, позволяющая Украине ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но может навредить польским фермерам. Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты, чтобы обезопасить рынки европейских стран, — сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время Варшава ведет переговоры с Киевом и Еврокомиссией по поводу ограничения импорта украинский товаров на европейский рынок. По его словам, ЕК разрешила Польше выдавать лицензии на определенные объемы экспорта конкретным получателям.

Ранее сообщалось, что польские фермеры устроили акцию протеста против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и перекрыли движение в ряде населенных пунктов страны. Организаторы митинга пояснили, что они настаивают на прекращении импорта не только с Украины, но и других стран, не входящих в состав ЕС. Кроме того, фермеры требуют пересмотра общей аграрной политики. Они против экологических ограничений, которые появились из-за европейского «зеленого курса».