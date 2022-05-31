Польский министр назвала мифом утверждения о дешевизне российского сырья

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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва назвала мифом сведения о дешевизне российской нефти. Об этом она заявила в эфире телеканала Polsat. Она подчеркнула, что довольна солидарным решением ЕС об эмбарго, поскольку это именно та цель, которой добивалась Варшава.

[То, что] российское сырьё всегда дешевое, — это миф, — заявила она.

По ее словам, эмбарго на импорт российской нефти не окажет негативного влияния на рынки европейских стран. В то же время она отказалась отвечать на вопрос о том, насколько сильно оно ударит по кошелькам водителей, и призвала «не спекулировать» на этом.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках нового пакета санкций. По его словам, новые ограничения затронут две трети объёма нефти, которая поставляется из России.

Между тем основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари отметила, что дорогостоящие и судорожные попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции. По её словам, ЕС принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом», что стало весьма большим заблуждением.