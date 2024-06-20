Польский МиГ-29 сорвал крыши домов МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов во время полета на сверхзвуковой скорости

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов, когда переходил на сверхзвуковую скорость, сообщает генеральное командование вооруженных сил республики. Инцидент произошел неподалеку от села Шаленец районе Мальборка, в ситуации разбирается военная жандармерия.

Произошло авиационное происшествие с участием МиГ-29. Во время выполнения учебного полета произошло преодоление скорости звука при полете на высоте около 1000 футов (около 305 метров. — NEWS.ru), — говорится в заявлении.

Уточняется, что кровлю домов повредило ударом звуковой волны, которую вызвала техника. Военные заверили, что будут покрыты все расходы на ремонт поврежденных зданий.

Ранее истребитель МиГ-29 польских военно-воздушных сил потерял топливный бак во время учебного полета. Часть боевой машины рухнула близ жилых строений. Уточняется, что бак был пустой. В результате инцидента никто не пострадал. Примечательно, что самолет относится к той же авиационной базе.