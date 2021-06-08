Польский истребитель по ошибке расстрелял своего напарника

https://static.news.ru/photo/b5fbe108-c836-11eb-bccb-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Franke/picture alliance/GLOBAL LOOK PRESS

Польский истребитель МиГ-29 в ходе учений по ошибке расстрелял такой же самолёт, летевший с ним в паре. Об этом во вторник, 8 июня, заявили представители Министерства обороны страны. При этом напарник успешно посадил судно, пишет портал onet.pl.

В результате обстрела второй истребитель получил серьёзные повреждения. Однако пилот МиГ-29 не пострадал и сумел посадить самолёт. Обстрел вёлся из 30-мм авиационной пушки. По имеющимся данным, истребитель, который попал под огонь, не подлежит ремонту. У машины были повреждены важные элементы конструкции фюзеляжа.

Обстоятельства инцидента рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Ранее Минобороны России опубликовало на YouTube видео, в котором показана атака сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 аэродрома условного противника. Ролик был снят в ходе учений в Курганской области.

В ведомстве пояснили, что в ходе манёвров «вражеский» аэродром обнаружили пилоты самолётов-разведчиков Су-24МР. Для уничтожения инфраструктуры и самолётов условного противника Су-34 использовали неуправляемые авиационные ракеты С-13 класса «воздух — поверхность».