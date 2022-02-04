Польский историк оценил возможность войны Польши с Россией из-за Украины

Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для издания Myśl Polska назвал «безумием» гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой. По его словам, у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий друг к другу, и они не борются за сферы влияния, а в случае их военного столкновения Польша может лишь проиграть.

Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ «готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить ещё большую неприязнь к ненавистной России». Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.

По его словам, Россия является «потенциально дружественным, а в настоящее время нейтральным соседом». Однако ради интересов США и Великобритании Польше предлагается встать на защиту Украины, которая выдвигает Польше территориальные претензии, а также является «бандитским государством», терроризирующим представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств. Кроме того, он напомнил, что власти Украины считают национальными героями представителей ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которые в годы Второй мировой войны уничтожали мирное польское население.

Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу, — заключил Пяста.

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину, а российские войска не приведены в боевую готовность. Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев: по мнению польских военных, сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить ещё один кусок».