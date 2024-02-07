В Польше пригрозили ликвидировать Калининградскую область Генерал Скшипчак: НАТО ликвидирует Калининградскую область при конфликте с РФ

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Пограничник у информационного щита «Добро пожаловать в Россию» на международном автомобильном пункте пропуска Морское — Нида, Калининградская область

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что в случае конфликта НАТО и России Калининградская область будет ликвидирована, пишет Rzeczpospolita. При этом он назвал область Кенигсбергской. Он также подчеркнул, что Варшава заранее укрепляет границы с РФ и Белоруссией.

В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кенигсбергской области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории, — предупредил он.

Генерал отметил, что в настоящее время Польша возводит укрепления в приграничных с Россией и Белоруссией зонах. Он пояснил, что эти работы намеренно ведутся в мирное время, иначе потом будет не до того.

Ранее Скшипчак предложил странам Евросоюза депортировать граждан Украины призывного возраста. По его мнению, власти европейских государств должны помочь в этом Киеву.

7 февраля Вооруженные силы Польши подняли в воздух военные самолеты на фоне «интенсивной деятельности дальней авиации России» и воздушной тревоги, объявленной на Украине. По данным Министерства обороны республики, такая мера направлена на обеспечение безопасности государственных границ.

В январе Варшава согласилась на размещение германских войск на территории республики. В настоящее время в стране уже расквартированы около 10 тысяч американских солдат.