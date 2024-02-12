Польский генерал указал Зеленскому на крупную ошибку Генерал Скшипчак назвал кадровые перестановки в ВСУ ошибкой Зеленского

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Globall Look Press

Владимир Зеленский

Решение президента Украины Владимира Зеленского о кадровых перестановках в вооруженных силах республики может обернуться для страны большими проблемами, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Do Rzeczy. Он подчеркнул, что командующий состав нельзя менять прямо во время ведения боевых действий, так как это плохо сказывается на войсках. Кроме того, Скшипчак считает Александра Сырского неудачным главнокомандующим.

На мой взгляд, такие замены не должны осуществляться во время военной операции, так что это не очень хорошая новость. Тем более, что смена Залужного на Сырского — не лучшая замена с точки зрения командования войсками, — заявил он.

Скшипчак подчеркнул, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Сырский всегда слепо выполнял все приказы Зеленского. Это приводило к тому, что украинская армия несла большие потери, которые исчисляются десятками тысяч, считает он. По мнению польского генерала, для вооруженных сил страны складывается критическая ситуация, ответственность за которую несут именно власти Украины. Вместе с тем Киев может избежать катастрофы, если пойдет на переговоры с Россией, подытожил он.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее охарактеризовал отношения Сырского и Зеленского как «трагичный союз». По его мнению, решение нового главкома ВСУ о передислокации резервов к Авдеевке может дорого обойтись Украине, так как у нее не останется войск для обороны других городов.