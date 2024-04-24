Польский генерал указал на главную проблему ВСУ Генерал Скшипчак: Украине не хватает 150-200 тысяч солдат

Фото: МО Украины

Сейчас украинская армия испытывает острую нехватку солдатов, Вооруженным силам Украины (ВСУ) для продолжения борьбы с ВС России требует еще около 150-200 тысяч военнослужащих, что и является главной проблемой Киева, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, передает радиостанция RMF24. Он также отметил, что на доставку американских вооружений на Украину нужно мало времени.

Ключевая проблема для Украины — кем воевать, а не чем. [ВСУ] не хватает от 150 до 200 тыс. солдат на фронте, — сказал он.

По его словам, для реализации очередного пакета военной помощи США, в рамках которого на Украину будет поставлено оружие на десятки миллиардов долларов, потребуется немного времени. Он добавил, что это дело «нескольких часов».

Ранее депутаты Верховной рады Украины в условиях недостатка новобранцев в ряды ВСУ приняли закон об ужесточении норм мобилизации. При этом из документы были убраны положения о демобилизации, на основе которых военных при выполнений некоторых условий мог легально покинуть армию после нескольких лет службы.

До этого советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.