Польский генерал рассказал о российском смертоносном оружии будущего

https://static.news.ru/photo/1e882eda-c46c-11eb-a1b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия обладает смертоносным оружием будущего, которое оснащено системами искусственного интеллекта. Об этом в разговоре с журналистами сообщил бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак. Его слова передаёт интернет-портал Onet.pl.

Военный подчеркнул, что от этих устройств невозможно защититься, ведь в мире не существует систем, которые способны их обезвредить. Как сказал генерал, искусственный интеллект представляет серьёзную угрозу для человечества.

Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьёт. Но остановить дальнейшее усовершенствование автономных боевых систем невозможно. Технологии искусственного интеллекта тщательно охраняются военной тайной, а военные конфликты только подстёгивают их развитие, — заявил Скшипчак.

Генерал добавил, что РФ является крупнейшей мировой державой.

Ранее сообщалось, что российская армия обладает отдельным классом вооружений, сам факт существования которого вселяет ужас в потенциальных противников. Речь идёт о термобарическом оружии. По словам американцев, ТОС-1 «Буратино» подходит для фильмов ужасов, пишет The National Interest.

Эти боевые системы используют боеприпасы, потребляющие кислород во время детонации, что усиливает разрушительный эффект от их применения. Подобное оружие применяют против укреплённых позиций противника, например, бункеров. Самым известным представителем этого класса является тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Буратино».