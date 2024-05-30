Польский генерал призвал США перестать бояться ядерного оружия России Генерал Скшипчак: США следует перестать бояться и разрешить Украине бить по РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтону и Берлину следует перестать бояться российского ядерного арсенала, считает бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, которые приводит газета Wirtualna Polska, стоит разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории западным оружием.

Сколько нам еще бояться и жить в страхе? — задается он вопросом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом функционер подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Издание The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что президент США Джо Байден все ближе подходит к тому, чтобы позволить Украине бить западным оружием по территории РФ. В Белом доме считают неизбежным пересмотр его позиции.

Экс-боец российского спецназа Александр Арутюнов тем временем в телевизионном эфире предположил, что этим летом в зоне СВО может произойти новый виток эскалации конфликта, последствиями которого может стать применение тактического ядерного оружия. По его словам, для этого существуют несколько предпосылок, одной из которых является одобрение Западом ударов ВСУ натовским оружием вглубь России.