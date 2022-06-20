Польский генерал призвал сбивать российские ракеты над Западной Украиной Польский генерал Козей: НАТО должна сбивать российские ракеты над Западной Украиной

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Польский бригадный генерал Станислав Козей в интервью Onet заявил, что НАТО должна ввести бесполетную зону над Западной Украиной. Это даст возможность сбивать там российские военные ракеты, отметил он.

Экс-глава Бюро польской нацбезопасности пояснил, что в приграничных с Польшей регионах ВС России ракетами большой дальности уничтожают поступающее Киеву западное вооружение. Козей считает, что страны Альянса должны защитить свое оружие.

Это неприемлемо. Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы, — подчеркнул генерал.

Он считает, что НАТО «имеет право» предъявить России ультиматум, заявив Москве о развертывании средств противоракетной обороны над западом Украины, если ракетные удары продолжатся.

Ранее стало известно, что 15 июня Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов для оружия НАТО во Львовской области. Объекты были поражены высокоточными ракетами большой дальности «Калибр». Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на складе хранились в том числе боеприпасы к 155-миллиметровым гаубицам М777.