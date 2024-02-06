Польский генерал предложил ЕС депортировать украинцев призывного возраста Генерал Скшипчак предложил Евросоюзу выслать граждан Украины призывного возраста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM предложил странам ЕС депортировать граждан Украины призывного возраста. Он добавил, что власти европейских государств должны помочь Киеву осуществить высылку соотечественников.

Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся, — сказал высокопоставленный военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста. Такое требование прозвучало на фоне серьезных потерь ВСУ и провала контрнаступления.

До этого польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. По его информации, всех украинцев, прибывающих в страну, пробивают по специальной базе, в которой имеется информация, преследуется ли гражданин прокуратурой или нет. В пограничной службе Польши отметили, что за последнее время на территорию государства въехало примерно 3 миллиона украинцев.

Позже стало известно, что украинских граждан, достигших призывного возраста и прибывших в страны Прибалтики после начала проведения СВО, также могут депортировать на родину для участия в боевых действиях. По словам представителя хакерской группы RaHDit, на сайте МВД Литвы имеется специальная папка, в которой содержится информация обо всех украинцах, приехавших в страну за последние полтора года.