Польский генерал оценил признание Залужного Польский генерал Древняк: Залужный намекнул, что Украина не сможет вернуть Крым

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Украина не сможет вернуть Крым, заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в беседе с Wirtualna Polska. По мнению военного, об этом говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного.

Украинским властям будет трудно донести это до своих граждан. Послание президента и его окружения заключается в том, что они выигрывают, вернут Крым и восстановят границы, существовавшие до 2014 года. Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым, — сказал Древняк.

Он добавил, что у киевского режима были слишком большие амбиции, вызванные поставками западной техники. По мнению генерала, статья Залужного могла быть сигналом к Западу о помощи, но возможности союзников уже не так велики.

В интервью Economist Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его словам, если в арсенале у ВСУ не появится чего-то качественно новое, то не будет «глубокого и красивого прорыва».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, оно провалилось полностью. Глава государства отметил, что ВСУ все еще пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.