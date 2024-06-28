Польский генерал оценил готовность Европы к войне с Россией Генерал Скшипчак: ни одна из европейских стран не готова к войне с Россией

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Европа не готова к войне с Россией, заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с изданием Fakt он отметил, что процесс подготовки дивизий и бригад продолжается, но идет слишком медленно.

В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой. Процесс подготовки бригад, дивизий, во всех европейских странах продолжается. Но этот процесс движется очень медленно, — подчеркнул он.

Военнослужащий добавил, что в европейских государствах наблюдается острая нехватка современной военной техники, а также боеприпасов для ведения войны более трех-четырех дней. Также он заявил, что граждане не желают проходить службу в армии.

И это не вселяет надежды на быстрое создание в Европе сил, которые будут отпугивать Россию, — заключил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом заявил, что взятие Киева Вооруженными силами России в ходе специальной операции спровоцирует начало третьей мировой войны. Хозяин Белого дома уверен, что на кону находится безопасность всего мира.