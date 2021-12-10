Польский генерал назвал «русского медведя» нестрашным

Россия не может себе позволить полномасштабную войну и конфронтацию с НАТО, поэтому западные лидеры должны перестать бояться «русского медведя», такое мнение озвучил польский генерал Роман Полько. По его словам, российский президент Владимир Путин лишь играет роль непредсказуемого «русского медведя», которого лучше не раздражать. Об этом сообщает портал TVP INFO.

Запад должен выдвинуть Владимиру Путину жёсткие условия. Они должны чётко сказать, что разграничения сфер влияния не будет, и предпринять шаги по восстановлению украинской армии. Её бюджет составляет половину того, что тратит Польша, а пространство и задачи, поставленные перед ней, куда больше, — пояснил Полько.

Россия не сможет принять ответные меры в случае принятия Украины в НАТО, считает польский военный. В случае каких-либо действия с российской стороны страна пострадает в экономическом плане, а это приведёт к краху. Он добавил, что Запад должен не допустить возвращение Украины под сферу влияния Кремля.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что без помощи западных сил ВСУ не выдержит больше 30-40 минут при нападении России. Военные не смогут отразить нападение, а ракеты, которые потенциально может пустить Россия, уничтожат большую часть вооружённых сил.