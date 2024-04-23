Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ Генерал Пацек: новый пакет помощи США не изменит ход конфликта для ВСУ

Новый американский пакет помощи от США для ВСУ не изменит ситуации, высказал мнение польский генерал Богуслав Пацек в статье для Onet. По его словам, давление ВС России на передовой не ослабевает, а для Украины настало очень тяжелое время.

Эти $14 млрд можно сравнить с различными предыдущими пакетами, которых уже было много. Я думаю, что этого нового пакета должно хватить на несколько месяцев. Он позволит Украине выжить. Я также надеюсь, что он значительно укрепит Украину, придав ей силы для обороны, но сам по себе судьбу этого конфликта он не изменит, — сказал Пацек.

20 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты по оказанию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Кроме того сообщалось, что Вашингтон не обладает запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поторопил США с передачей вооружения. Отвечая на вопрос американских журналистов, позволит ли поддержка победить РФ, он обратил внимание на то, что солдаты должны получить оружие быстро. По его словам, ВСУ понесут серьезные потери, если помощь затянется. Глава государства добавил, что Киеву требуется оружие дальнего действия и ПВО.