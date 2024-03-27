Польский генерал Адам Марчак неожиданно погиб ВС Польши: генерал Адам Марчак внезапно скончался

Фото: Министерство обороны Польши

Бригадный генерал, начальник штаба Операционного командования ЕС «Алтея» в Монсе Адам Марчак скончался, сообщила пресс-служба Оперативного командования ВС Польши. Там уточнили, что его смерть была внезапной, однако причину уточнять не стали.

В ведомстве лишь добавили, что кончина высокопоставленного офицера наступила «по естественным причинам, в свободное от службы время». Политолог Сергей Марков в Telegram-канале «Логика Маркова» предположил, что военнослужащий был убит на Украине, где воевал против российской армии и руководил польскими бойцами.

Большинство считает, что генерал Марчак был убит на Украине, где он участвовал в боях против России, руководил польскими военными, которые в большом количестве участвуют в войне. Если это так, то это самый высокопоставленный иностранный военный, уничтоженный армией России на Украине, — отметил эксперт.

Ранее в зоне спецоперации был уничтожен выходец из Канады 36-летний Жан-Франсуа Ратель. Он был командиром «Нормандской бригады», имел позывной Хрульф. В канадском МИД гибель Рателя подтвердили, но причин не назвали. Другие наемники рассказали, что его отряд возвращался с задания, однако их заметил дрон ВС РФ и нанес точный удар.