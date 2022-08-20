Польский экономист предсказал скорый крах Германии Польский экономист Бартчак предсказал конец экономической мощи ФРГ

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Германия находится на пути к изоляционизму и испытывает страх от собственного будущего. Такое мнение высказал польский экономист Бартош Бартчак в статье для консервативного портала Niezalezna.pl. По мнению эксперта, крах ждёт Германию по двум причинам: из-за неудачи идеи европейской энергетической политики на основе поставок газа из РФ и в связи с проблемой в виде Китая.

По мнению Бартчака, ФРГ оказалась в геополитической ловушке, что может стать концом экономической мощи страны. Экономист предупреждает, что все это обернётся проблемами и для Польши, тесной связанной с немецкой экономикой.

В то же время Бартчак видит в происходящем выгоду для своей страны.

Теперь мы можем попытаться вырваться вперёд с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас, — заявил он.

Экономист напомнил, что подобным образом построила свою мощь, например, Южная Корея.

Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно, — резюмировал Бартчак.

Ранее читатели польского портала Interia выразили недовольство наплывом украинских беженцев и назвали их самой большой угрозой для страны. Таким образом они отреагировали на публикацию результатов опроса по поводу конфликта на Украине и его влияния на Польшу.