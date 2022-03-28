Польский дипломат обвинил государство в нехватке воли в борьбе с Россией

Польша требует от стран Евросоюза ввести санкции против России, но при этом сама так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. Об этом заявил в интервью Radio ZET экс-министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша, — сказал Сикорский.

Он отметил, что правительство страны бездействует, ссылаясь при этом на конституцию государства, а российский уголь «и далее течёт широким потоком через польскую границу».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о подготовке, совместно со Словенией и Чехией, плана из десяти пунктов по поддержке Украины. В рамках плана предполагается отключить от SWIFT все российские банки, исключить страну из всех международных организаций, приостановить визы для всех россиян и ввести отдельные санкции в отношении членов партии «Единая Россия».

В свою очередь, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на инициативу польского коллеги отказом.