18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Польский дипломат обвинил государство в нехватке воли в борьбе с Россией

Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава не желает вводить санкции против России
05:20, 29 марта 2022
Польский дипломат обвинил государство в нехватке воли в борьбе с Россией Фото: Twitter.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Польша требует от стран Евросоюза ввести санкции против России, но при этом сама так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. Об этом заявил в интервью Radio ZET экс-министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша, — сказал Сикорский.

Он отметил, что правительство страны бездействует, ссылаясь при этом на конституцию государства, а российский уголь «и далее течёт широким потоком через польскую границу».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о подготовке, совместно со Словенией и Чехией, плана из десяти пунктов по поддержке Украины. В рамках плана предполагается отключить от SWIFT все российские банки, исключить страну из всех международных организаций, приостановить визы для всех россиян и ввести отдельные санкции в отношении членов партии «Единая Россия».

В свою очередь, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на инициативу польского коллеги отказом.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео