Польский депутат призвал ввести санкции против России

Евросоюз должен ввести новые санкции в отношении России в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Аналогичной реакции Варшаве следует потребовать и от США. Об этом в своём Twitter написал депутат польского сейма Януш Ковальский.

Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций, — отметил парламентарий.

Ковальский добавил, что Польша не может позволить Евросоюзу сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, «в это играют Берлин и Вена».

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил , что Россия имеет «далекоидущие цели» в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии. Одна из них состоит в дестабилизации Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные обвинения вызывают удивление, поскольку переходят все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Она также назвала ложью утверждения Запада о том, что ситуация является некой «гибридной операцией» минского лидера Александра Лукашенко при поддержке России.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.