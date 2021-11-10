Польский депутат призвал ввести санкции против России
Сергей Попов
Сергей Попов
12:33, 10 ноября 2021
Фото: Wojciech Olkusnik/EPA/ТАСС
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Евросоюз должен ввести новые санкции в отношении России в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Аналогичной реакции Варшаве следует потребовать и от США. Об этом в своём Twitter написал депутат польского сейма Януш Ковальский.
Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций, — отметил парламентарий.
Ковальский добавил, что Польша не может позволить Евросоюзу сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, «в это играют Берлин и Вена».
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что Россия имеет «далекоидущие цели» в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии. Одна из них состоит в дестабилизации Евросоюза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные обвинения вызывают удивление, поскольку переходят все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Она также назвала ложью утверждения Запада о том, что ситуация является некой «гибридной операцией» минского лидера Александра Лукашенко при поддержке России.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.