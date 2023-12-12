Польский депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма

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Депутат сейма Польши от коалиции националистов «Конфедерация» Гжегож Браун загасил порошковым огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента, передает издание RMF24. При этом он говорил, что зажжение ханукальных свечей «сатанинское» и «не может происходить в польском сейме». Сразу после инцидента спикер сейма Шимон Холовня назвал произошедшее актом «хамства, агрессии, глупости».

Я решил, что в соответствии со статьей 22b регламента сейма господин Браун считается лицом, которое грубо нарушило мир или порядок на территории, находящейся в ведении канцелярии сейма. Это означает, что сегодня, вероятно, соберется президиум сейма, чтобы принять решение о финансовом наказании господина Брауна. <...> На него будет подано заявление в прокуратуру, скорее всего, по пункту о срыве религиозного обряда, — сказал Холовня.

Он подчеркнул, что не будет толерантности к расизму, ксенофобии, антисемитизму и любым другим формам дискриминации, пока является спикером сейма.

В ноябре Еврокомиссия выпустила заявление, в котором сообщила о всплеске актов антисемитизма на территории Европы. В ведомстве отметили, что эти инциденты напоминают «самые мрачные времена в истории» региона.