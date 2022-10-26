Польский депутат назвал условие для отказа от помощи Украине Польский депутат Коваль: Запад откажется помогать Киеву после похолодания в домах

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Страны Запада прекратят поддержку Киева после того, как в домах их граждан упадет температура. Такое мнение высказал в интервью Interia депутат Сейма и экс-замглавы МИД Польши Павел Коваль. По его словам, боевые действия на территории Украины до сих пор продолжаются только потому, что западные государства оказывают поддержку властям страны.

Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина, — допустил Коваль.

Он предположил, что именно Германия и Франция первыми могут предпочесть поддержке Украины борьбу с энергетическим кризисом. Коваль объяснил свое мнение тем, что люди там привыкли «десятилетиями жить в комфорте».

Ранее глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что даже после завершения российской военной операции на Украине цены на газ не упадут мгновенно и худшие условия для Германии еще впереди. По его словам, бремя растущих цен будет лежать прежде всего на потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет.