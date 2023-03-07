Польский академик предупредил Европу о «приближающемся аде» Польский академик о приближающейся аномальной засухе в Европе

Страны Европы могут столкнуться с аномальной засухой из-за теплой зимы, предупредил профессор Польской академии наук Шимон Малиновский в интервью Eadaily. Он отметил, что сложившаяся метеообстановка теперь грозит ЕС почти неизбежной потерей урожая.

Мы рады, что в этом году настоящей зимы не было и затраты на топливо не увеличились. Нам это сошло с рук. Но нам не сойдет с рук то, что к нам потихоньку приближается ад, — сказал Малиновский.

Профессор указал на то, что власти Франции и Испании начали вводить ограничения на потребление воды, в частности, в королевстве уже установлены лимиты на мытье автомобилей и наполнение бассейнов водой. Кроме того, по словам академика, в Венеции гондолы встали в грязи из-за закончившейся в каналах воды.