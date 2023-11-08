Польских дальнобойщиков разозлила выходка конкурентов с Украины Politico: польские дальнобойщики теряют деньги из-за конкуренции с украинцами

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

На границе с Украиной вспыхнули протесты польских дальнобойщиков, они недовольны тем, что украинцы сбивают цены на перевозки, из-за чего водители из Польши теряют свои деньги, сообщает Politico. В публикации подчеркнули, что украинцы перевозят грузы не только внутри самой Польши, но и доставляют товары в третьи страны.

Они (польские водители. — NEWS.ru) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны, — говорится в сообщении.

Издание приводит слова нескольких участников протестной акции, владеющих логистическими компаниями. Один из организаторов Яцек Сокул рассказал журналистам издания, что перевозчики с Украины предлагают более дешевые услуги, чем поляки. В связи с этим он был вынужден сократить численность штата компании почти вдвое.

Президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский пояснил, что дальнобойщики вышли на протесты спонтанно, эту акцию заранее не планировали.

В сентябре глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что украинские олигархи спровоцировали скандал вокруг зерна. По его словам, бизнесмены хотели продавать свое зерно на территории Польши. Чиновник подчеркнул, что они должны были заниматься его дистрибуцией на тех рынках, которые должны его продавать, а вовсе не на польском рынке.