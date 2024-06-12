Польские военные подняли в воздух самолеты из-за России Армия Польши подняла в небо самолеты из-за «активности дальней авиации России»

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Вооруженные силы Польши и союзники страны подняли в небо военные самолеты, сообщили представители Оперативного командования ВС республики в соцсети X. Там уточнили, что мера связана с наблюдающейся «активностью дальней авиации России». В юго-восточных землях Польши ожидается повышение уровня шума.

Этой ночью [12 июня 2024 года] наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что власти республики утвердили постановление о возвращении буферной зоны на границе с Белоруссией. Она появится на нескольких участках границы между государствами. Общая протяженность буферной зоны составит несколько десятков километров, а ее глубина — до двух километров.

До этого президент Польши Анджей Дуда объявил о проведении заседания Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. По его словам, республика рассчитывает на присутствие всех политических сил.

Также ранее Министерство обороны Финляндии заявило о возможном нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе самолетом Воздушно-космических сил России. МИД Финляндии потребовал от российских дипломатов в Хельсинки разъяснить данную ситуацию.