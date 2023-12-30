Польские военные не обнаружили следов залетевшей со стороны Украины ракеты

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские военные не смогли обнаружить следов ракеты, которая ранее залетела на территорию страны со стороны Украины, сообщило Оперативное командование вооруженных сил республики, данные которого приводит РИА Новости. По результатам проверки в обозначенном секторе не было выявлено никаких признаков потенциальной угрозы для местных жителей.

В 15:00 (17:00 мск) завершилась проверка обозначенной территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат войск территориальной обороны. Результат поиска отрицательный, — говорится в сообщении.

В командовании также отметили, что военные полностью завершили действия на локации. Иных проверок не запланировано.

Ранее Оперативное командование ВС Польши сообщило о появлении в небе над территорией государства «воздушного объекта». Инцидент произошел накануне в утренние часы. Военные утверждали, что он двигался со стороны Украины. Объект сопровождался ПВО до момента исчезновения с радаров.

После этого происшествия начальник Генштаба польских вооруженных сил Веслав Кукула заявил, что нарушившая границы страны ракета была российской, однако не привел никаких доказательств. Он добавил, что после инцидента военными было принято решение о проведении проверки на земле траектории полета объекта.