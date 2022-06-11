Польские водители вышли на забастовки из-за цен на бензин

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Автозаправка в Польше

В Польше мотоциклисты водители авто вышли на забастовки к заправкам, передает РИА Новости. Причиной акций протеста стали растущие цены на бензин. Поляки блокируют заправочные станции, мешая заправиться тем, что не участвует в забастовках.

В Варшаве на заправке ORLEN водители нескольких десятков машин и мотоциклов вставили заправочные пистолеты в бак, чтобы залить минимальное количество топлива. Затем бастующие медленно оплатили покупку и начали вести беседы с другими клиентами станции.

Похожие акции протеста проходят и за пределами столицы. Так. в городе Бельско-Бяла забастовки мало кого удивляют: там с начала июня местные сообщества публикуют фото перекрытых станций,а пользователи выражают под ними слова поддержки.

После после начала спецоперации России на Украине Евросоюз ввел антироссийские экономические санкции. После этого в странах Европы, а также в США резко выросла стоимость бензина и дизельного топлива. Так, в Британии стоимость топлива в регионах достигла рекордных значений, преодолев отметку в £2 (157 рублей) за литр.