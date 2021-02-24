Польские власти намерены ввести новые ограничения по COVID-19

Рекорд по числу заразившихся коронавирусом зафиксирован в Польше, сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский. По его словам, в настоящее время ситуация с пандемией «не выглядит хорошо». Власти могут объявить о новых мерах по борьбе с COVID-19.
Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч, причём сильно. Точные данные — 12 146 новых заражений, — рассказал он в эфире Польского телевидения.
Министр подчеркнул, что власти намерены ограничить движение на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии, а также запретить использование шарфов и пластиковых щитков вместо медицинских масок.
Кроме того, планируется ввести регионализацию ограничений.
Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве, — отметил Недзельский.
Он добавил, что правительство допускает возвращение дистанционного обучения детей из ряда регионов и закрытия отелей.
Как писал NEWS.ru, ранее Недзельский сообщил, что въезжающие в Польшу со следующей недели должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.