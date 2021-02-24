Польские власти намерены ввести новые ограничения по COVID-19

https://static.news.ru/photo/98cd25c8-769d-11eb-b7b3-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global look Press

Рекорд по числу заразившихся коронавирусом зафиксирован в Польше, сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский. По его словам, в настоящее время ситуация с пандемией «не выглядит хорошо». Власти могут объявить о новых мерах по борьбе с COVID-19.

Утренние данные показывают, что мы преодолели барьер в 10 тысяч, причём сильно. Точные данные — 12 146 новых заражений, — рассказал он в эфире Польского телевидения .

Министр подчеркнул, что власти намерены ограничить движение на южной границе Польши из-за эпидемической ситуации в Словакии и Чехии, а также запретить использование шарфов и пластиковых щитков вместо медицинских масок.

Кроме того, планируется ввести регионализацию ограничений.

Мы видим, что в Польше ситуация разнородная. Хуже всего в Варминьско-Мазурском воеводстве, — отметил Недзельский.

Он добавил, что правительство допускает возвращение дистанционного обучения детей из ряда регионов и закрытия отелей.

Как писал NEWS.ru, ранее Недзельский сообщил, что въезжающие в Польшу со следующей недели должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.