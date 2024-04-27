Польские таможенники отказались пропускать помощь ВСУ «Страна.ua»: польские таможенники заблокировали выезд автомобилей для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что ситуация произошла на пограничном пункте «Зосин — Устилуг».

Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ, — отметили журналисты.

Ранее в Польше прошла очередная акция протеста местных фермеров, выступающих против свободного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в страну. Она также стала одной из самых масштабных за все время выступлений аграриев против продовольствия с Украины, которое лишает их заработков. Протестующие заблокировали основные выезды из Варшавы тракторами и другой техникой. Фермеры перед этим обещали «парализовать страну», перекрыв более 270 дорог.

До этого представитель правительства Польши Петр Мюллер выразил надежду, что социальная помощь украинским гражданам не будет продлена на 2024 год. По его словам, принятые меры носят временный характер. После начала СВО власти Польши предоставили беженцам с Украины ряд привилегий, в том числе по трудоустройству и оплате жилья, напомнил он.