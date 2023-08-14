Польские спецслужбы задержали двух россиян по подозрению в шпионаже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое граждан России были задержаны в Польше по подозрению в шпионаже, сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский на своей странице в Twitter (X). Как утверждает чиновник, россияне распространяли в Кракове и Варшаве пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер».

Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы «Вагнер» в Кракове и Варшаве. Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы, — написал Каминьский.

Ранее польские спецслужбы задержали украинца, которого также подозревали в шпионаже в пользу России. Мужчина находился на территории страны с 2019 года и наблюдал за критически важной инфраструктурой Польши, в том числе за военными объектами на побережье Балтийского моря.

До этого издание Gazeta Polska сообщало, что в Польше задержали 15 человек по подозрению в работе на Россию. По версии следствия, они планировали взрывать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины по заданию из Москвы. Задержанные — граждане Белоруссии, России и Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.