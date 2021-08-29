Польские СМИ заявили о диверсионных операциях российского судна «Янтарь»

Западные страны обеспокоены деятельностью российского океанографического судна «Янтарь», который выполняет свои задачи именно там, где на дне проходят трансатлантические подводные кабели. Есть подозрение, что русские таким образом выполняют шпионские миссии или готовятся к будущим диверсионным операциям, пишет польское издание Defence24.

По данным статьи, океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проводит исследования в необычных для России водах - в окрестностях Сирии, Персидского залива и у побережья США. По мнению издания, задачей «Янтаря» в Средиземноморье был поиск останков двух самолетов, рухнувших во время похода авианосца «Адмирал Кузнецов» в 2016 году, тогда как другими исследованными участками чаще всего были водоемы, по дну которых проложены подводные телекоммуникационные кабели.

Отмечается, что оборудование российского судна ориентировано на обнаружение, локализацию и идентификацию объектов, расположенных на морском дне. Поэтому теоретически судно способно проводить диверсионные операции, а его бортовые системы способны легко опустить "что-то" на дно и проложить его рядом с подводным кабелем.

17 августа 2021 года «Янтарь» остановился на позиции между двумя подводными телекоммуникационными кабелями: «Celtic-Nordic», соединяющим Ирландию с Норвегией и «AEConnect-1», соединяющим Ирландию с США, и пробыл там до конца следующего дня. По данным Ирландии, перед остановкой российское судно явно двигалось параллельно предполагаемому маршруту подводного кабеля «Celtic-Nordic». Также есть подозрения, что местоположение российского корабля было связано с обнаружением атомных подводных лодок.

Западные СМИ неоднократно отмечали, что корабль постоянно появляется там, где проложены важнейшие магистральные подводные линии связи. Так, 11 сентября прошлого года патрульный корабль Королевских военно-морских сил Дании HDMS Nymfen проследил за прохождением «Янтаря» к югу от датского острова Лолланн на Балтике.