Польские правоохранители задержали украинца с украденной картиной XVII века В Польше задержали украинца с украденной в 2005 году картиной Яна Линсена

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В польском Кракове задержали гражданина Украины с картиной голландского художника XVII века Яна Линсена, похищенной из нидерландского музея Westfries в 2005 году, сообщает телеканал Polsat. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сейчас он арестован на три месяца. Полотно на время разбирательств поместили в картинную галерею Королевского замка в Кракове.

Как отмечается, речь идет о картине «Элиезер и Ребекка у колодца», ее похитили вместе с 23 другими полотнами и коллекцией из 70 серебряных предметов. Общая стоимость похищенных артефактов оценивалась в €10 млн.

Позже стало известно, что похищенные картины оказались у одного из националистических формирований Украины. Нидерландский музей вел переговоры с его представителями и предлагал за возвращение €50 тысяч. Договориться так и не удалось, так как украинцы требовали €5 млн.

Ранее стало известно, что на выставку «Искупление и возрождение» в Эрмитаже попала картина, написанная осужденным из рязанской исправительной колонии № 2. Работа увидела свет в рамках творческого конкурса. Участникам предложили воссоздать шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына». Мужчине присвоили третье место. Отмечается, что над своей картиной он трудился три недели, она выполнена маслом.