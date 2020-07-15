Польские политики потребовали объявить посла США персоной нон грата

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Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о взыскании с американского производителя смартфонов Apple рекордного штрафа в €13 млрд за нарушение европейских норм в налоговой сфере и государственных дотаций.

Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение [со стороны Apple] положений европейских норм по конкуренции, — говорится в опубликованном вердикте инстанции. Еврокомиссия...