Европа

Польские политики потребовали объявить посла США персоной нон грата

14:21, 15 июля 2020
Джорджетт Мосбахер Джорджетт Мосбахер Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press

Депутаты парламента Польши от объединения националистов и евроскептиков «Конфедерация» призывают власти объявить персоной нон грата посла США в стране Джорджетт Мосбахер. По их мнению, американский дипломат позволяет себе вмешательство во внутренние дела Польши.

Пришло время сказать, что миссис Мосбахер — персона нон грата в Польше <...> Пусть правительство перестанет делать вид, что посол не ведёт себя как губернатор в Польше, — цитирует РИА Новости депутата Роберта Винницкого.

Парламентарий напомнил, что посол критиковала намерение польских властей ввести налог на цифровые услуги, затрагивающий американские компании, высказывалась по поводу внедрения технологии 5G в соответствии с интересами США, а также защищала Uber от нововведений министерства инфраструктуры.

По словам авторов инициативы, действия Мосбахер противоречат нормам Женевской конвенции.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосбахер потребовала от польского правительства прекращения расследования в отношении телеканала расследование против телеканала TNV, которым владеет американский Discovery, основанием для которого послужил фильм о неонацистском подполье в Польше. Кроме того, она раскритиковала ряд решений польских властей, заявив, что их принятие приведёт к прекращению инвестиций Вашингтона в экономику страны.

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