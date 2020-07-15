Польские политики потребовали объявить посла США персоной нон грата

https://static.news.ru/photo/5746a70a-c68f-11ea-abc4-fa163e074e61_660.jpgДжорджетт МосбахерФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press
Депутаты парламента Польши от объединения националистов и евроскептиков «Конфедерация» призывают власти объявить персоной нон грата посла США в стране Джорджетт Мосбахер. По их мнению, американский дипломат позволяет себе вмешательство во внутренние дела Польши.
Пришло время сказать, что миссис Мосбахер — персона нон грата в Польше <...> Пусть правительство перестанет делать вид, что посол не ведёт себя как губернатор в Польше, — цитирует РИА Новости депутата Роберта Винницкого.
Парламентарий напомнил, что посол критиковала намерение польских властей ввести налог на цифровые услуги, затрагивающий американские компании, высказывалась по поводу внедрения технологии 5G в соответствии с интересами США, а также защищала Uber от нововведений министерства инфраструктуры.
По словам авторов инициативы, действия Мосбахер противоречат нормам Женевской конвенции.
Ранее NEWS.ru писал, что Мосбахер потребовала от польского правительства прекращения расследования в отношении телеканала расследование против телеканала TNV, которым владеет американский Discovery, основанием для которого послужил фильм о неонацистском подполье в Польше. Кроме того, она раскритиковала ряд решений польских властей, заявив, что их принятие приведёт к прекращению инвестиций Вашингтона в экономику страны.