Польские пограничники пожаловались, что белорусы закидали их камнями Погранслужба Польши: пограничников забросали камнями со стороны Белоруссии

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Польских пограничников забросала камнями и палками группа мужчин на границе с Белоруссией участке Дубиче-Церкевне, сообщило пограничное управление страны в своих соцсетях. В ведомстве отметили, что белорусы могли быть недовольны тем, что граница охраняется.

Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется, — сообщает служба.

21 февраля замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава готова полностью ограничить движение через пропускные пункты на границе с Белоруссией. По его словам, эти меры будут приняты при обнаружении угрозы безопасности.

При этом он отметил, что решение о закрытии пропускных пунктов на границе не обусловлено политической мотивацией. Замглавы МИД Польши уточнил, что сейчас перевозчики и товары продолжают передвигаться между государствами.

20 февраля Польша ограничила проезд для грузового авто на последнем работающем пограничном переходе «Кукурыки-Козловичи». Меры были приняты в связи с запретом белорусских властей проезжать польским перевозчикам через территорию республики в Латвию и Литву. При этом представители МВД подчеркивают, что пассажирские перевозки через этот погранпереход блокироваться не будут.