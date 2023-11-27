Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины В Польше перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка — Шегини»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские перевозчики перешли на круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона. До 26 ноября движение на этом пункте пропуска было ограничено с 10 утра до 9 вечера.

Украинская Госпогранслужба уже сообщала о блокаде грузового транспорта перед КПП «Медыка», уточнив, что такая блокада могла продлиться до 26 ноября. Польские перевозчики требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарной помощи и поставок для ВСУ), приостановить лицензии для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также организовать разделение очередей для пустых и загруженных машин.

Недавно польский депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович заявил, что украинцы повели себя как нацисты, когда столкнулись с несогласием поляков, возмущенных их привилегированным положением. Так политик прокомментировал видео, снятое на границе: украинцы выкрикивали нацистские лозунги и желали полякам смерти. Политик отметил, что в этих людях мгновенно проснулся «бандеровский инстинкт».

Ранее экс-посол страны в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы.