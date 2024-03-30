Польские наемники признались в сотрудничестве с РДК Боевики из Польского добровольческого корпуса рассказали о сотрудничестве с РДК

Фото: МО Украины

Участники Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с «Русским добровольческим корпусом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), следует из публикации пресс-службы РДК. Пост сопровождается видеозаписью на русском и польском языках.

С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса, — говорит голос за кадром.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семь сторонников «Русского добровольческого корпуса». Все они являются жителями Москвы. По информации спецслужбы, задержанные пытались создать ячейку террористической организации и поддерживали связи с украинскими кураторами: обсуждали нападения на представителей правоохранительных органов и военнослужащих. В ходе обысков у задержанных были обнаружены мачете, тактический топор, восемь ножей, перцовые баллончики, аэрозольный пистолет и флаги с нацистской символикой.

До этого Дзержинский суд Петербурга отправил в следственный изолятор до 27 апреля трех участников ячейки РДК. Их обвиняют в терроризме. Задержанные в Северной столице подозреваемые планировали отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью для бойцов батальона «Эспаньола».